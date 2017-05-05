05.05.2017 17:42:47

Malatya'da robotlar yarışacak

İnönü Üniversitesi tarafından robotik teknolojilere ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası ROBOCOT Malatya 2017' Festivali başladı. Festivalde ilgi gören iddialı robotlar, birbirleri ile yarışacak.

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İnönü Üniversitesi tarafından robotik teknolojilere ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası ROBOCOT Malatya 2017' Festivali başladı. Festivalde ilgi gören iddialı robotlar, birbirleri ile yarışacak.Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken genç buluşçular tasarladıkları robotlar ile büyük beğeni topladı. İnönü Üniversitesi Bilgoritma Topluluğunca düzenlenen, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) ile Yeşilyurt Belediyesinin de destek verdiği festivalin açılışında bir konuşma yapan TUBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. İlker Murat Ar, bilimde insan kaynağına çok önem verdiklerini ifade ederek, festivalin de bu açıdan çok önemli olduğunu söyledi.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise festivalin sloganının 'Önce hayal et, sonra icat et' olduğunu belirterek, "Ülkemizin buna çok ihtiyacı var. Biz de üniversite olarak elimizden geldiği kadar buna destek vermeye çalışıyoruz. Ben festivalin bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Festivalimiz inşallah gençlerimize katkı sağlar" diye konuştu.Konuşmaların ardından çeşitli robot gösterileri yapılırken daha sonra festival için Türkiye'ye gelen NASA'nın yeni uzay aracı ORION'un Sorumlu Sistem Mühendisi Sırrı Oğuz ile yine NASA da görevli Dr. Oktay Arslan, robotik teknolojilerle ilgili bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Festivalin açılışına katılanlar daha sonra sergi alanını gezerek genç buluşçuların yaptığı birbirinden iddialı ve önemli robotları incelediler. Yüzlerce icadın sergilendiği festivalde özellikle Hassas Katı Atık Ayrıştırıcı Robot ve yaşlılar için tasarlanan İlaç Saati Uyarı Robotu ilgi odağı oldu.2 gün sürecek olan festival boyunca robot ve drone yarışmaları düzenlenecek.