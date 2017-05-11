11.05.2017 19:15:02

Malatya'da otomobil kayısı bahçesine uçtu: 1 yaralı

Malatya'da kayısı bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Malatya'da kayısı bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.İddiaya göre, Dilek Mahallesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan Yusuf Levent'in kullandığı 44 KY 077 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayısı bahçesine uçtu. Kazada yaralanan sürücü Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.