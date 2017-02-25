25.02.2017 18:09:25

Malatya'da 'Ne alırsan 5 TL' izdihamı

Malatya'da bir mağazanın açılışa özel kampanyasında 5 liraya satılan ürünler izdihama neden oldu.

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Malatya'da bir mağazanın açılışa özel kampanyasında 5 liraya satılan ürünler izdihama neden oldu.Malatya'da bir mağazanın açılışa özel kampanyasında yaptığı özel indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Açılış için sabah erken saatlerde mağaza önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar kepenklerin açılmasıyla birlikte reyonlardaki ürünlerden alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.Tüm ürünlerde, 'Ne alırsan 5 TL' kampanyasından yararlanmak için saatlerce bekleyişin ardından izdihamın yaşandığı mağazada zaman zaman çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi.