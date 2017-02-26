26.02.2017 15:43:53

Malatya'da, 'Muhtar Akademisi' kurulması için çalışmalara başlandı

Yerel yönetimlerin en güçlü ayağı olan muhtarların kişisel gelişimlerine destek vermek amacıyla 'Muhtar Akademisi' kurulması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde çalışmalar yapılıyor.

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Yerel yönetimlerin en güçlü ayağı olan muhtarların kişisel gelişimlerine destek vermek amacıyla 'Muhtar Akademisi' kurulması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde çalışmalar yapılıyor.Muhtarların bilgi ve becerilerinin artırılmasında önemli katkılar sunması beklenen'Muhtar Akademisi'nin kurulum çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi tarafından ortak bir toplantı düzenlendi. Dede Korkut Lokantasında yemekli düzenlenen toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar'ın yanı sıra Muhtarlık Hizmetleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, Malatya'daki Muhtar Dernek Başkanları ile Büyükşehir Belediyesi ve Üniversite yetkilileri katıldı.11 ders verilecekYapılan toplantıda kurulması planlanan 'Muhtar Akademisi'nin amacı ve içeriği ile kurumların yapacağı faaliyetler konuşuldu. Malatya'da görev yapan 716 muhtarın tamamına yönelik kurulması planlanan Akademi'de, Muhtarların bilgi ve becerilerinin artırılmasında önemli katkılar sunması beklenen; iletişim, liderlik ve girişimcilik, halk sağlığı, uyuşmazlık ve arabuluculuk, insan hakları, temel hukuk okuryazarlığı, temel bilgisayar becerileri, kamu yönetimi, beden dili, resmi yazışma teknikleri ve emniyet - güvenlik konularında dersler verilecek.Eğitimde başarılı olanlara sertifikaHer gün 4 saat süreyle bir dersin verilmesi planlanan 'Muhtar Akademisi'nin İnönü Üniversitesi'nde kurulmasının yanı sıra, eğitimin sonunda muhtarlara sertifika verilecek.Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan 'Muhtar Akademisi' çalışmalarının bitirilerek, hayata geçirilmesi hedefleniyor.