04.02.2017 15:35:38

Malatya'da 'Lojistik Merkezi Çalıştayı' düzenlendi

Malatya'ya kurulması planlanan 'Lojistik Merkez' ile ilgili bu gün 'Lojistik Merkezi Çalıştayı' düzenlendi.

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Malatya'ya kurulması planlanan 'Lojistik Merkez' ile ilgili bu gün 'Lojistik Merkezi Çalıştayı' düzenlendi.Malatya'nın üretim ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla kurulması planlanan 'Lojistik Merkezi'nin fizibilite hazırlık süreci kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından bu gün saat 10:00'da Malatya Ramada Otel'de 'Lojistik Merkezi Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop ve daire müdürleri ile İlçe Belediye Başkanları katıldı. Çalıltayın açılış konuşmasını yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, Lojistik Merkezi ile ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, Lojistik Merkezinin Malatya'ya büyük faydalar sağlayacağını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, çalıştayın önemine değinerek, "Bu mutlaka Malatya'mıza sanayi ve kalkınma anlamında önemli bir ışık tutacak. Malatya'yı geliştirmek ve bir cazibe merkezi haline dönüştürmek için gerekli alt yapıyı oluşturmamız lazım. Şu anda yatırımcılarımıza cevap verebilecek alanlar oluşturuldu. Yatırımcı açısından baktığımız zaman daha çok ürününü pazara ulaşması anlamında, bir dezavantaj var. Bunun ortadan kaldırılması için de bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bir lojistik merkezinin oluşturulmasıdır" dedi. Malatya Valisi Mustafa Toprak da, Malatya'nın gelişmesi için, Lojistik Merkezinin kurulmasının zorunlu olduğunu kaydederek, "Bu anlamda Malatya, Lojistik Merkezinin kurulması için ideal bir yerdir. Malatya, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinin birleşmesi noktasında önemli bir transfer noktası olabilir" diye konuştu.