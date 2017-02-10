10.02.2017 22:51:42

Malatya'da huzur operasyonu

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında Malatya'da da polis uygulama yaptı.

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Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında Malatya'da da polis uygulama yaptı.Sabit yol uygulaması ve umuma açık yer uygulaması şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleşen huzur operasyonunda şüpheliler üzerinde GBT sorgulaması yapıldı. Kentte eğlence merkezlerinin yoğun olduğu Cezmikartay Caddesi ile Nasuhi Caddesi, Fahri Kayahan bölgesi, Kanalboyu, tren garı ve şehirler arası otobüs terminalinde ekipler şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim yaptı. Huzur uygulamasına Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimler katılırken, çok sayıda polis ekibinin yer aldığı uygulamanın sonuçları ise daha sonra kamuoyuna açıklanacak.