22.02.2017 17:37:48

Malatya'da Hızır cemi düzenlenecek

Malatya Alevileri Eşit Yurttaşlık Platformu tarafından 25 Şubat Cumartesi Günü Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi Vakfı binasında Hızır Cemi ve Lokması etkinliği düzenlenecek.

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Malatya Alevileri Eşit Yurttaşlık Platformu tarafından 25 Şubat Cumartesi Günü Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi Vakfı binasında Hızır Cemi ve Lokması etkinliği düzenlenecek.Malatya Alevileri Eşit Yurttaşlık Platformu Üyesi ve Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Erdoğan Ünverdi Alevi inanç geleneğinde Hızır inancının olduğunu belirterek "Üç gün oruç tutarlar ve üç günlük orucun sonunda Hızır cemi ve birlik lokması tertip ederler. Bu yıl biraz daha farklı bir yöntem izledik. Kurumlar adına değil ama kurumların bir araya geldiği ortak bir amaç dediğimiz Alevilerin Eşit Yurttaşlık Platformu olarak Malatya'daki bütün Alevileri temsilen bir lokma düşündük" diye konuştu. Hızır Lokmasının 25 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'da Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi Vakfı'nda gerçekleştirileceğini kaydeden Ünverdi, "Hızır'ın amacı bir olmak, iri olmak, diri olmak, sorunları konuşarak çözmek, yoksullara, düşkünlere yardım etmek ve birliği sağlamak. Amacımız bu. Bu amaçla bu etkinlikleri yapıp bir araya gelmekteyiz. Bu lokmaların özelliklerinin en önemlisi insanlar, küskünler, dargınlar barışmadan bu lokmalara katılamaz. Bu anlamda bu lokmalar toplumun birliğine ve barışına hizmet eden etkinlikler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu vesileyle bütün Malatyalı canları Hızır Cemimize ve lokmamıza davet ediyorum. Hızır Cemi ve lokmasının ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine hizmet edeceğine inanarak herkesin Hızır lokması ve Ceminin kabul olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.