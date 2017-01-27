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Malatya'da 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyasının startı verildi
27.01.2017 13:46:55

Malatya'da 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyasının startı verildi

Malatya İl Müftülüğü, 'Okuyan Şehir Malatya'da, 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyasının startını Malatya Valisi Mustafa Toprak'ın katıldığı toplantıyla verdi.

Malatya İl Müftülüğü, 'Okuyan Şehir Malatya'da, 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyasının startını Malatya Valisi Mustafa Toprak'ın katıldığı toplantıyla verdi.

İl Müftüsü Ümit Çimen, kampanyayla ilgili İl Müftülüğünde yaptığı konuşmada, "Diyanet işleri başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa olarak düzenlemiş olduğu 'hediyem Kur'an' olsun projesinin tanıtımı için bir aradayız. İnşallah okuyan ve okumayı seven şehir Malatya'dan hediyem Kur'an olsun kampanyasını saygıdeğer valimizin katılımı ve himayelerinde Malatya'da başlatacağız. Bu uzun zamandır, Diyanet İşleri Başkanlığımızca, Müftülüklerimizce, Türkiye Diyanet Vakfınca yurt içinde ve yurt dışında, ülkemizin dışındaki gönül coğrafyamızdan Kuranı Kerim, talep edilmektedir. Bunu çözmek için Türkiye Diyanet Vakfı 50 yıllık süreç içerisinde milletimizin değerlerine tarihimize kültür ve medeniyetimizde hizmet etmiş, tarihimizin yüz akı olmuş bir vakfımızdır. Bu 50 yıllık süreç içerisinde milletimizin değerlerine halel getirmemiş bir vakfımızdır. Bu anlamda da yurt dışındaki Kuranı Kerim taleplerini yurt içindeki taleplere karşılık vermek üzere böyle bir hediyem Kur'an olsun projesi hazırladı. Şimdiye kadar 40 ülkeye Kuranı Kerim ulaştırıldı. Kuran-ı Kerim meali ulaştırıldı. Bununla birlikte yurt içinde de özellikle de KYK yurtlarında kalan öğrencilerle İmam Hatip Liseleri'ne, İlahiyat Fakültelerine, cezaevlerine, hastanelere, ilimiz ve çevremizdeki kütüphanelere varıncaya kadar Kuran-ı Kerim ulaştırma gayreti içerisinde olduk. Bizim en önemli değerimiz Yüce dinimiz İslam'dır. İslam'ın da değer verdiği en önemli kaynağı yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimizde 'sizin en hayırlınız Kuranı Kerimi öğrenen ve öğretendir' buyuruyor" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, "Hakikaten Yüce kitabımızın herkese ulaşması ve herkes tarafından anlaşılması ve okunması gerekiyor. Bu anlamda Kuran-ı Kerim'in bir kampanya ile birlikte dünyada her bir noktaya ulaşması, her biri eve girmesi ya da ülkemizde İhtiyaç olan her bir noktaya, Diyanet İşleri başkanlığımızca ve Diyanet Vakfı'nın düzenlemiş olduğu kampanya aracılığıyla Malatya'dan da bu katkılarla daha iyi bir noktaya gelecek. Bu katkılarla her bir noktaya ve Kuran-ı Kerim ulaşsın istiyoruz" diye konuştu.

Kampanyanın önemine de değinen Toprak, "Kuran-ı Kerim'in bildiğiniz gibi bir bedeli yok. Hediye olarak takdim ediliyor. Bir değerle eşit bir halde anlamlandırılıyor. Dolayısıyla Yüce kitabımızın bu noktada dünyada her bir noktaya ulaşması için üzerinde üzerimize düşen görevler var. Biz de bu görevi bu kampanyanın bir parçası olarak Diyanet İşleri başkanlığımız ve Diyanet Vakfı'nın bu kampanyasına Malatya'dan da dokunarak katkı sağlayarak bu yüce görevi yapmış olacağız. Kuran-ı Kerim yüce kitabımız, önemli emirleri, buyrukları, içerikleri üzerinde barındırıyor. Bu kampanyanın hayırlara vesile olmasını yüce dinimizin temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim'in anlaşılması anlatılması okunması ve dünyadaki her bir noktaya ulaşması noktasında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Malatya halkı, güzel insanları, alicenap insanlar. Birbirine saygılı, ölçülü, yaşayan, okuyan ve okutan bir halktır. Bu kampanyalarında geçmişine baktığımızda valiliğimiz ya da Malatya'daki değişik noktalar tarafından okumaya yönelik çok ciddi kampanyaların yapıldığını da görüyoruz. Bundan daha esinlenerek okuyan şehir Malatya'dan hediyem Kuran-ı Kerim olsun kampanyasından hedeflediğimiz gibi önemli bir nokta ve katkıya ulaşacağına da inanıyorum. Kampanya çerçevesinde 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 561 bin 475 adet Kuran-ı Kerim bastırıldı. Yurt içinde birçok kuruma 72 bin adet hediye olarak gönderilmiştir. Bu kampanyaya okuyan şehir olan Malatya'dan hediyem Kur'an olsun kampanyasına Kuran bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerin, SMS yoluyla büyük harflerle KURAN yazarak Tüm GSM operatörlerine 4333 mesaj atmaları gerekiyor. 12 TL karşılığında SMS gönderilirse bir adet Kur'an hediye edebilirler. Ayrıca www.hediyemkuranolsun.com adresinden on line bağış yaparak, ya da vakıf şubeleri ile müftülüklerde bağış makbuzu ile yardım yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Toprak, kampanya çerçevesinde aldığı 12 adet Kuran-ı Kerim'i basın mensuplarına hediye etti.

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