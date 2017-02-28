28.02.2017 17:34:42

Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, 7 kamu görevlisi de görevlerinden uzaklaştırıldı.

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Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, 7 kamu görevlisi de görevlerinden uzaklaştırıldı.Konuyla alakalı olarak Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları gerekçeleriyle daha önce gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 4'öğretmen ve 1 İcra Müdür Yardımcısının tutuklandığı belirtildi.Açıklamada, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçeleri ile görevden uzaklaştırılan İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli, 2 Profesör, 2 Doçent, 1 diş tabibi, 1 uzman tabip ve 8 hemşire hakkındaki görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbirinin de kaldırılarak göreve iadelerinin yapıldığı bildirildi.Açıklamada ayrıca, örgütle irtibatlı oldukları gerekçeleri ile İnönü Üniversitesine bağlı fakültelerde görev yapan 1 yardımcı doçent ile 6 araştırma görevlisinin ise 675 sayılı KHK'nin 13. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.