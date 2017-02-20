21.02.2017 08:03:21
FETÖ/PDY şüphelisi eski öğretmenden 17'si tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 18 eski öğretmenden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1 kişi adli kontrol kararı ile serbest kalırken tutuklanan 17 kişi Malatya E tipi Cezaevine gönderildi.
Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması
Malatya'da adliyeye sevk edilen 18Malatya'da adliyeye sevk edilen 18
FETÖ/PDY şüphelisi eski öğretmenden 17'si tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 18 eski öğretmenden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1 kişi adli kontrol kararı ile serbest kalırken tutuklanan 17 kişi Malatya E tipi Cezaevine gönderildi.