20.02.2017 12:31:24

Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması

Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 eski öğretmen adliyeye sevk edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 eski öğretmen adliyeye sevk edildi.Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarında çalışan ve 8 Şubat'ta Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 18 eski öğretmen emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.