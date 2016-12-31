31.12.2016 18:14:39

Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 eski öğretmen gözaltına alındı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 eski öğretmen gözaltına alındı.Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan yazılı açıklamada Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlere yönelik Malatya merkezli toplam 8 İlde 58 hedefe yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.Yapılan operasyonlar sonucunda 37 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.