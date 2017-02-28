28.02.2017 22:38:03

Malatya'da bağ evi yangını

Malatya'da meydana gelen yangında bir bağ evi kül oldu.

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Malatya'da meydana gelen yangında bir bağ evi kül oldu.Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Bahçebaşı Mahallesi Beydağlar Sokak'ta bulunan bir bağ evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevler ahşap evi sararken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Bağ evi küle dönerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.