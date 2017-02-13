13.02.2017 15:19:04

Malatya'da Atatürk anısına fotoğraf sergisi

Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 86. Yıldönümü nedeniyle Malatyapark AVM'de 'Atatürk'ün Anısına Fotoğraflarla Malatya' sergisi açıldı.

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Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 86. Yıldönümü nedeniyle Malatyapark AVM'de "Atatürk'ün Anısına Fotoğraflarla Malatya" sergisi açıldı.Atatürkçü Düşünce Derneği tarafında düzenlenen sergiye Vali Mustafa Toprak, İl Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz ve CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Vali Toprak, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek 13 Şubat'ın Malatya adına önemli bir gün olduğunu belirtti. Toprak, "Gazi Mustafa Kemal'in Malatya'ya gelişleri çok önemli bir dönüm noktası dolayısıyla kendileri hayatta iken iki defa Malatya'ya gelmiştir. Malatya halkı da Atasına olan sevgisini ve saygısını güzellikler içinde yat etmiştir" diye konuştu.Sergi açılışından sonra katılımcılar Atatürk fotoğraflarını inceledi.