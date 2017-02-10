10.02.2017 13:04:15

Malatya'da 1 yılda bin 400 km yol çalışması

Büyükşehir statüsüyle birlikte şehir genelinde yoğun çalışmalar sergileyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında yol açma ve genişletme çalışmalarında önemli mesafeler kat etti.

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Büyükşehir statüsüyle birlikte şehir genelinde yoğun çalışmalar sergileyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında yol açma ve genişletme çalışmalarında önemli mesafeler kat etti.2016 yılı içerisinde 473 kilometre yol genişletme, 150 kilometre de yeni yol açma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 402 kilometre stabilize, 387 kilometre de asfalt bakım-onarım çalışması olmak üzere toplamda bin 400 kilometre civarında yol yapım ve bakım çalışması gerçekleştirdi.Stratejik öneme sahip yollar açılıyorBüyükşehir Belediyesi tarafından Malatya genelinde sürdürülen yol açma, genişletme ve bakım çalışmaları doğrultusunda şehir merkezinde gerek trafiğin rahatlatılması, gerekse sağlıklı kentleşme açısından stratejik öneme sahip yollar açıyor.Bu kapsamda, Kuzey ve Güney Kuşak yollarında önemli aşamalar kaydeden Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde Tecde'yi Maşti kavşağına bağlayacak 50 metre genişliğindeki yol başta olmak üzere, Çarmuzu'da Kuzey Kuşak yoluna bağlanan yeni yol, eski TOKİ konutlarını Fahri Kayahan bulvarına bağlayan hat gibi birçok yerde yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.Kırsalda, standartlara uygun yollar yapılıyorHava alanını, Malatya Kayseri karayoluna bağlayan Örüşkü yolunu genişleten, Dilek yolunu 30 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi ilçelerde sorumluluk alanında bulunan ve tehlike arz eden birçok yerde de yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra yol genişletme çalışmaları yaparak yolları standartlara uygun hale getiriyor.Güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım için ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmalarını 2017 yılında artarak devam ettireceği belirtildi.