22.02.2017 14:47:36

Malatya Büyükşehir Belediyesinden önemli bir eser daha

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, Yazar Şevket Başıbüyük'ün kaleme aldığı, '15 Temmuz İhanetin Öteki Yüzü' adlı kitap yayınlandı.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, Yazar Şevket Başıbüyük'ün kaleme aldığı, "15 Temmuz İhanetin Öteki Yüzü" adlı kitap yayınlandı.Yazar Şevket Başıbüyük'ün kaleme aldığı ve 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananları anlatan kitap, tarihe önemli bir not düşüyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları'nın 26'ncı eseri olarak yayınlanan kitap, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın takdim yazısıyla başlıyor. Takdim yazısında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın feraseti ve Türk Milletinin onurlu direnişi ile önlendiğini dile getiren Başkan Çakır'ın, "Tarihte eşine az rastlanan bir ihanetle karşı karşıya kalan aziz milletimiz, bu kez sessiz kalmamış darbecilerin tuzaklarını başlarına geçirmiştir. Ezanı susturan darbelerden, darbeleri susturan ezan ve sala seslerini bize lütfeden Rabb'ime hamt ediyor, ellerinde Türk Bayrağı, dillerinde dua, yüreklerindeki imanla vatanlarına sahip çıkan yediden yetmişe tüm milletimi/hemşerilerimi bir kez daha tebrik ediyorum. Kutsal sözcükleri dillerine pelesenk ederek kendilerini gizleyen böyle bir örgütü bu topraklar hiç kaydetmemiş, tanık olmamıştı. Böyle bir ihaneti ve halkımızın buna karşı gösterdiği şanlı direnişi, tarihe not düşme ve yeni nesillere bir ders ve ibret vesikası olarak unutmama ve unutturmama adına birçok kitap, CD ve belgeselle kaydetmek gerekiyordu. Bundan sonra da bu konudaki etkinlik ve yayınlarımızla 15 Temmuz ihanetini diri tutmaya, yeni kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer alıyor.192 sayfalık kitabın Sunuş yazısında da Yazar Şevket Başıbüyük'ün, "Elli yaşına merdiven dayamış birisi olarak bu güzelim ülkemde onca darbeye şahit olmuştum ama hiçbirini bu kadar kin ve öfke dolu, öç alma duygusu ile sinsice ve de kahpece planlandığını görmemiştim. Önceki darbecilerin hiçbiri takiyye yaparak milletin tankıyla, tüfeğiyle milleti bombalamamıştı. Bu yapılanma, aslında hiç de göründüğü gibi olmadığını, bilakis çok yüzlü ve acımasız bir ihanet çetesi olduğunu ilk kez 17-25 Aralık 2013 tarihinde göstermiştir. Bu yapılanma, 15 Temmuz'da öteki yüzünü saklamayarak göstermiştir. Bu yüz; masum insanları acımasızca katleden hoca kılıklı bir zalim tarafından koordine edilip, münafıklığın bütün alametlerini taşıyan yeni bir yüzle ortaya çıkmıştır. Bu hain yapılanma, bu memleketin çocuklarını ikna ederek yerleştirdiği emniyet, yargı, TSK içinde yükselterek, tıpkı Saddam'ı deviren 'Kesnizani Tarikatı' gibi kendisine kul köle haline getirdi. Bu yapılanmanın bir öteki yüzü ise; kendisine güven besleyen, yardım eden insanları(Allah adıyla) aldatarak milletimizin himmet ve fedakarlık duygularını istismar edip, Anadolu insanının helal kazançlarını yurt dışına kaçırmasıdır. Bir başka yüzü; din simsarlığı yaparak bu aziz milletin güvenini, desteğini, vefasını ABD, İngiliz, Alman, İsrail istihbaratlarına peşkeş çekmesidir. Bir başka yüzle milletin emanetlerine ihanet etmiştir. Öteki yüzle; devletin sırlarına ihanet etmiştir. Bu yapılanmanın en dehşetengiz yüzü ise sureti haktan görünüp, MOSSAD, CIA VE M16 yüzü ile 15 Temmuz'da halkın karşısına çıkmış olmasıdır. Kısacası, bu eserle FETÖ denilen ihanetin öteki yüzünü net gösterip tarihe/bir sonraki nesle havale etmek istedim" ifadeleri yer alıyor."15 Temmuz İhanetin Öteki Yüzü", Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları'nın 26'ncı eseri olarak yayınlanırken vatandaşların Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü'ne müracaat ederek kitabı temin edebileceği bildirildi.