28.02.2017 10:01:47

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır dolandırıcılara karşı uyardı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, son günlerde gerek kendisinin, gerekse çalışma arkadaşlarının isimlerini kullanarak vatandaşları kandırmaya çalışan dolandırıcılar ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, son günlerde gerek kendisinin, gerekse çalışma arkadaşlarının isimlerini kullanarak vatandaşları kandırmaya çalışan dolandırıcılar ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamasında, bu tür dolandırıcılara karşı vatandaşları uyaran Başkan Çakır, "İsmimi kullanarak iş, tayin ve terfi konusunda torpil yapma vaadinde bulunanlara itibar etmeyin" dedi.Başkan Çakır, açıklamasında, "Son zamanlarda bazı sahtekarların bizzat şahsımın ve çalışma arkadaşlarımın isimlerini kullanarak işe aldırma, tayin ve terfi konularında torpil yapma gibi vaatlerle dolandırıcılık yaptıklarını üzülerek duymaktayım. Bu tür alçaklıklara tevessül edenler hakkında gerekli yasal işlemleri ivedilikle başlatacağız. Çok açık ve net bir şekilde ifade edeyim ki böylesine bir alçaklığa tevessül eden her kim olursa olsun asla ama asla en ufak bir müsamaha göstermeyeceğimizin bilinmesini isterim. Saygıdeğer kamuoyumuzdan da kendilerini nasıl tanıtırlarsa tanıtsınlar ister akrabam, ister yakınım, ister çalışma arkadaşımız olarak tanıtsınlar bu sahtekarlara hiçbir surette prim verilmemesini ve bu tür bir durumla karşılaştıklarında hemen 155 polis hattına ihbarda bulunmalarını hassaten istirham ediyorum" ifadelerine yer verdi.