12.02.2017 13:00:02

Malatya Büyükşehir Basketbol takımının grubu belli oldu

Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi'ni lider tamalayarak Play-Off'lara kalan Malatya Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımının rakipleri çekilen kura sonucu belli oldu.

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Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi'ni lider tamalayarak Play-Off'lara kalan Malatya Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımının rakipleri çekilen kura sonucu belli oldu.Büyükşehir basketbol takımı, Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off müsabakalarında Gaziantep, Efes Pilsen, Beylikdüzü, Konya Selçuk ve Sinop takımlarıyla aynı grupta mücadele edecek. Play- Off kuralarının çekilmesinin ardından hemen oynayacağı ilk maç olan Gaziantep müsabakasının hazırlıklarına başlayan Malatya ekibi, Play-Off'ta da başarılı olmayı hedefliyor. Malatya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Antrenörü Erol Akdeniz, Play-Off'ta da başarılı olarak Malatya basketboluna bir ivme kazandırmak istediklerini söyledi. Takımın son durumuyla ve grupla ilgili İHA'ya değerlendirmede bulunan tecrübeli antrenör, "Lig maçlarını kazasız belasız tamamladık. Artık bundan sonra daha zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Play-Off'ta mücadele edeceğimiz takımlar belli oldu. Gaziantep, Efes Pilsen, Beylikdüzü, Konya Selçuk ve Sinop gibi basketbol sporuna büyük yatırımlar yapmış takımla karşılaşacağız. Ancak tabi biz de iyi bir takımız. Bu zorlu maçlar öncesinde bir ya da iki transfer daha yapmak amacındayız. Bu doğrultuda görüşmelerimiz devam ediyor. Play-Off grbunda Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğimize hiç şüphemiz yok" dedi.