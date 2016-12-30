30.12.2016 18:18:57

Malatya amatörünün yeni takımı Tandoğanspor futbolcu seçmeleri yapacak

Malatya amatör futbolunda bu sezon ilk kez mücadele edecek Tandoğanspor futbolcu seçmeleri yapacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Malatya amatör futbolunda bu sezon ilk kez mücadele edecek Tandoğanspor futbolcu seçmeleri yapacak.Malatya'nın en büyük mahallelerinden birisi olan Tandoğan, artık adını futbolda da duyuracak.Tandoğan Mahallesi'nin futbol sevdalısı gençleri tarafından kurulan Tandoğanspor 2.amatör küme büyükler futbol ligine iddialı hazırlanıyor.Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gerekli izinleri alıp, bu sene Malatya 2.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Tandoğanspor yarın futbolcu seçmeleri yapacak.Sarı kırmızılı renklerle mücadele edecek Tandoğanspor'da teknik adamlığı Talip Ilgın'ın, alt yapı hocalığını ise Murat Gökçe'nin yapacağı ifade edildi.Kulübün yöneticisi Abdulvahap Alphan yaptığı açıklamada sağlam bir alt yapı ve takım oluşturmak için seçme yapacaklarını ifade etti.-"Takımımızı en hazır hale getirebilmek için bir seçme yapacağız"Alphan, Tandoğanspor'un kısa sürede adından söz ettireceğine inandığını belirterek, "Bu sene inşallah Malatya amatöründe Tandoğan futbol takımı olarak mücadele edeceğiz. Tabi Tandoğan mazisi olan, büyük bir mahallemiz. Bu mahallemizin adını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun için alt yapıya büyük önem veriyoruz. Takımımızı en hazır hale getirebilmek için bir seçme yapacağız. Seçmelerimiz 31 Aralık Cumartesi günü yapacağız. Santra Halı Saha'da saat: 10.00'da başlayacak seçmelere isteyen herkes katılabilir" diye konuştu.