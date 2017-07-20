20.07.2017 08:06:27

Malaga, Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

La Liga ekiplerinden Malaga, Galatasaray'da oynayan kaleci Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Malaga, resmi internet sitesinden 'Hoş geldin' başlığı ile yaptığı açıklamada, Cenk Gönen'i kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi, başarılı file bekçisinin sağlık kontrollerinde sıkıntı olmadığı ve takıma katıldığı belirtti. Malaga, Cenk ile 2019-2020 sezonuna kadar sözleşme imzaladığını da belirtti.



Cenk, Galatasaray'da 2 sezondur forma giyiyordu.