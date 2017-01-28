28.01.2017 20:44:32

Makineye vücudunu kaptıran işçi hayatını kaybetti

Adana'da bir işçi, atık plastikleri attığı geri dönüşüm makinesine vücudunu kaptırınca hayatını kaybetti.

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Adana'da bir işçi, atık plastikleri attığı geri dönüşüm makinesine vücudunu kaptırınca hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan İbrahim Şahin (28), atık plastikleri attığı geri dönüşüm makinesine vücudunu kaptırdı. Diğer işçiler tarafından makineden çıkarılan Şahin, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Vücudunun üst kısımlarında derin kesiler oluşan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.