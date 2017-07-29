29.07.2017 14:12:40

Makedonya ve ABD'den ortak tatbikat

Makedonya'da 300'e yakın ABD ve 95 Makedon askerinin katılımıyla ortak askeri tatbikat düzenlendi.

QHA'nın haberine göre, ABD ve Makedon askeri birliklerinin ortak katılımıyla 14 gün sürmesi planlanan tatbikatın, Makedonya Silahlı Kuvvetleri'ndeki Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) savunma birimleri ile mühendislerin, operasyonel hazırlık durumunu geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Krilovak Askeri Üssü'nde düzenlenen tatbikatla beraber ayrıca, iki ordunun birlikte çalışma kabiliyetinin de artacağı aktarıldı.

"KORUYUCU SÜVARİ -17"

Krilovak'taki askeri üste gerçekleştirilen tatbikata "Koruyucu Süvari - 17" adı verildi.

Ülkenin Bulgaristan ile olan sınırından giriş yapan ABD askerleri ve 120 araçlık konvoylarının yerel halk arasında ilgi uyandırdığı ifade edildi. Hatta başkent Üsküp ve diğer şehirlerden bile tatbikatı takip etmek amacıyla pek çok Makedon'un bölgeye geldiği kaydedildi.

Uzun bir süredir NATO üyesi olmak için çabalayan Makedonya, 2008 yılındaki NATO toplantısında ittifaka katılma isteğini somutlaştırmıştı. Fakat problemli komşu Yunanistan'ın engellemesi sebebiyle üyelik gerçekleşmedi. İsim anlaşmazlığı nedeniyle kriz yaşayan iki ülke, uluslararası platformlarda da sık sık bu nedenle karşı karşıya geliyor.