28.02.2017 23:35:28

Makedonya'da protesto

Binlerce Makedonyalı, seçimlerde 2'nci olan SDSM'nin Genel Başkanı Zaev'in Arnavut platformunu kabul etmesini protesto etti

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te binlerce kişi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in Arnavut platformunu kabul etmesini" protesto etti.

Yeni kurulan "Ortak bir Makedonya İçin" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen protestoya katılanlar, hükümet binasından İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) binasına, ardından da meclis binasına yürüdü.

Katılımcılar, protestoyu "Makedonya'nın birliğini" ve "Makedon halkının hayatta kalma ve kimliğinin kökünü oluşturan Makedonca dilinin" korunması için düzenlediklerini ifade etti.

Ülkedeki siyasi partilere, tüm etnik yapıları da içine alacak "birleşik Makedonya" için ortak bir platform hazırlamaları çağrısında bulunan göstericiler, siyasi partilerin yabancı platformları reddetmesini istedi.

Özellikle, Makedon siyasi partilerden mecliste Makedonya'nın tamamında iki dilin kullanılması yönündeki yasayı kabul etmemelerini talep eden göstericiler, bunun ülkeyi yeniden tanımlamaya götüreceğini savundu.

Protestoyu organize edenler dün yaptıkları açıklamada, isteklerinin kabul edileceği ve ülkedeki siyasi krizin çözüme kavuşacağı güne kadar protestoya devam edeceklerini bildirmişti.

Üsküp'ün yanı sıra ülkenin diğer şehirlerinde de benzer protestolar düzenlendi.

- Arnavut platformu

Geçtiğimiz yıl 11 Aralık'ta yapılan seçimde İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) 51, SDSM 49, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDI) 10, BESA 5, Arnavutlar İçin İttifak 3 ve Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) ise 2 milletvekili elde etmişti.

Makedonya'daki Arnavut parti liderleri, ocak ayında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın arabuluculuğunda başkent Tiran'da bir araya gelmiş ardından ortak platform kurma kararı almışlardı.

Bu partiler, Arnavutçanın devletin her kademesinde kullanılması, kullanımının anayasal ve temel bir hak olarak garanti altına alınması, ayrıca Makedoncanın yanı sıra Arnavutçanın da ülkenin resmi dili olarak belirlenmesi gibi istekleri kabul edilmediği takdirde kurulacak yeni hükümette yer almayacaklarını ifade etmişti.

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