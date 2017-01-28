29.01.2017 02:15:04

Makdisi: 'Fırat' değil, 'Beşar ve Putin Kalkanı' oldu

Ürdün'de yaşayan El Nusra Cephesi / Fethu’ş Şam Cephesi ideologlarından yazar Ebu Muhammed el-Makdisi, Türkiye'nin Rusya ile ortak hava operasyonunu eleştirdi. Makdisi bugün IŞİD'i yarın Şam'ın Fethi Cephesi'nin (El Nusra - Feth'uş Şam) vurulacağını söyledi.

TİMETURK | HABER MERKEZi

Mepanews'in haberine göre Makdisi, "Şimdi IŞİD grubuna karşı ve yakında Şam'ın Fethi Cephesi ve diğerlerine karşı olacak" dedi.

ÖSO'YU ELEŞTİRDİ

Fırat Kalkanı'nda Türkiye'ye destek veren "muhalifleri" isim vermeden eleştiren Makdisi, "Fırat Kalkanı'na katılma hususunda fetva yayınlayanlar fetvalarını gözden geçirmeli ve kendilerini temize çıkarmalı" dedi.

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"Fetva verdikleri Fırat Kalkanı, Beşar ve Putin Kalkanı haline geldi. Kibirli olmamalılar, kafalarını kuma gömmemeliler."

NELER YAŞANDI?

18 Ocak tarihinde Rusya, El Bab'ın içinde ve çevresinde IŞİD hedeflerine karşı Türkiye ile ortak hava saldırıları düzenleyeceklerini ilan etmişti.

Ancak geçtiğimiz haftaya değin Rusya, Türkiye öncülüğündeki operasyonun bir parçası değildi.

Bu durum Rusya Savunma Bakanlığı'ndan "El Bab'da 9 Rus ve 8 Türk savaş jeti hedefleri beraber vurdu" açıklaması yapıldığı zaman değişti.



Rusya Savunma Bakanlığı'nda görev alan Korgeneral Sergei Rudskoi'nin ifadesine göre "Rus ve Türk hava kuvvetleri El Bab'ın mahallelerinde IŞİD'e karşı ilk ortak operasyonu" gerçekleştirdi.



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