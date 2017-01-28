29.01.2017 02:23:33

Makdisi, Astana'ya katılan muhalifler için fetva yayınladı

Yani Makdisi, bu gruplar için “Beni Kureyza fıkhı” uygulanmasını istedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Diriliş Postası Yazarı İsmail Yaşa, El Nusra Cephesi / Fethu'ş Şam Cephesi ideologlarından Ebu Muhammed El Makdisi'nin bulunduğu Ürdün'den bir fetva verdiği yazdı.



28 Ocak (dün) tarihli "El Nusra da IŞİD'in yolunda" başlıkı yazısında konuya yer veren Yaşa, "Fetvada, Astana görüşmelerine katılan ve destekleyen gruplara “Beni Kureyza fıkhı” uygulanmasını istedi.



Yaşa şöyle devam etti:



BU FETVA NE DEMEK?

Yani El Colani'nin adamlarına “Sukuru'ş Şam gibi devrimci grupların erkeklerini öldürün, kadınlarını ve çocuklarını esir alın, mallarına ve mülklerine el koyun” fetvası verdi.



SURİYELİ GRUPLARI, O YAHUDİLERLE BİR TUTUYORLAR...

Sırf Türkiye'yle ilişkileri iyi olduğu ve Astana'daki toplantıya katıldıkları için Suriyeli devrimci grupları Hz. Peygamber ile yaptığı anlaşmaya ihanet eden Beni Kureyza Yahudilerinin konumunda gören bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Bu zihniyetin Suriye halkına ve devrimine felaketten başka bir şey getirmeyeceğini görmemek için kör olmak gerek…



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