02.03.2017 15:26:25

MAİB'den 'Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle' projesi

MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Dalgakıran:- 'Projemiz kapsamında, önümüzdeki 5 yıl içinde sektördeki kadın nüfusunda yüzde 3'lük bir artış sağlamayı amaçlıyoruz'- 'Makine çok büyük bir sektör ve imalat sanayisinde 177 bin kişiye iş imkanı sağladığı düşünülürse, bu hedef her yıl bin kadın makinecinin daha bu sektöre kazandırılması anlamına geliyor'- 'Çok büyülü, eğlenceli, hayatlarında tatmin du

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, başlattıkları "Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle" projesi kapsamında gelecek 5 yıl içinde sektördeki kadın nüfusunda yüzde 3'lük bir artış sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Makine çok büyük bir sektör ve imalat sanayisinde 177 bin kişiye iş imkanı sağladığı düşünülürse, bu hedef her yıl bin kadın makinecinin daha bu sektöre kazandırılması anlamına geliyor." dedi.

Dalgakıran, kadınların makine sektörüne katılımını desteklemek üzere "Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle" projesinin başlatılmasına yönelik düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, makine sektörünün çok nitelikli ve girişimci insan kaynağı gerektirdiğini söyledi.

Batı'nın tıkandığının düşünüldüğünü, aslında bunun bir yanılgı olduğunu ifade eden Dalgakıran, şunları kaydetti:

"Dünyada Sanayi 4.0 konuşuluyor. Kendimize dönüp baktığımızda Sanayi 2.0'da olduğumuzu görüyoruz. Türkiye'de Ar-Ge'ye ciddi kaynak veriliyor. Ona rağmen patent çok az çıkarıyoruz. Üniversite sayımız katlandı ama teknolojik ürünler ortaya koymakta zorlanıyoruz. Bu işin ana temeli yetişmiş, nitelikli insan. Kadın çalışan nüfusunu da erkek oranı kadar artırabilirsek havuzdan daha fazla nitelikli insan kaynağına ulaşabiliriz. Bu çerçeve içerisinde insanları hep yüreklendirmeye çalıştık. Makine mühendislerinin yüzde 1'inin sanayide çalıştığı bir yerdeyiz. Çok büyülü, eğlenceli, hayatlarında tatmin duyabilecekleri bir dünyayı kaçırıyorlar. Bunu kaçırmayın diye bu toplantıyı yapıyoruz. Becerikli insan kaynağı havuzunu genişletmek için kadınlarımızı buraya davet ediyoruz."





- "Yetenekli, genç kadınlarımızı sektöre kazandırmaya çalışacağız"





Adnan Dalgakıran, sektörün kapılarını kadınlar için sonuna kadar açarak istihdam hareketine ivme kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Makinecinin kadını, erkeği yoktur. Bir destek projesi başlatıyoruz. Kadınlarımızı kariyer basamaklarında görmek istiyoruz. Yetenekli, genç kadınlarımızı sektöre kazandırmaya çalışacağız. Projemiz, makine sektörünün kadın mühendis ve yönetici adaylarıyla genç girişimciler için cazip bir kariyer haline gelmesine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Sektördeki kadın oranının yüzde 3 olduğuna işaret eden Dalgakıran, "Projemiz kapsamında, önümüzdeki 5 yıl içinde sektördeki kadın nüfusunda yüzde 3'lük bir artış sağlamayı amaçlıyoruz. Makine çok büyük bir sektör ve imalat sanayisinde 177 bin kişiye iş imkanı sağladığı düşünülürse, bu hedef her yıl 1000 kadın makinecinin daha bu sektöre kazandırılması anlamına geliyor." dedi.

Dalgakıran, Japonlarla bir yatırım yaptığını anımsatarak, "Onların mühendislikleri var ama en büyük özellikleri inanılmaz derecede organize çalışırlar ve ego yok. İnanılmaz çalışkan ama o ego yüzünden harcanan çok insan gördüm. O egoları bir yere asıp bilgili ama huyu en kötü olan insanla çalışmaya kendinizi hazırlayacaksınız. Bunu yaparsanız başarılara ulaşırsınız." diye konuştu.

Dalgakıran'ın "Kadınlara inanıyorum. Bazen insanı zorlasalar da totalde baktığımızda inanılmaz verim alıyoruz" demesi üzerine salonda gülüşmeler oldu.

Bir gazetecinin, projenin istihdam seferberliği ile ilgili olup olmadığına yönelik soru üzerine Dalgakıran, bu projenin çok önceden planlandığını kaydetti.





- "Arzumuz (kadınların) kendilerini birkaç sektörle sınırlamamaları"





MAİB Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Erkunt Armağan da üretimin tozunu yutan kadının müthiş bir yönetici olduğunu belirterek, "Arzumuz kendilerini birkaç sektörle sınırlamamaları. Bizim tüm çabamız genç kadınlara 'en iyisini yapmak için hadi ayağa kalkın, gelin üretimi görün, bu havayı soluyun ve üretmenin ne kadar muhteşem bir duygu olduğunu anlayın' demek. Unutmayalım ki makine hayatın kalbi, makine üretmek de hayata dokunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MAİB'in Yönetim Kurulu üyesi Sevda Kayhan Yılmaz ise çeşitli illerde üniversiteleri ziyaret edeceklerini, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep gibi illerde genç kadınları makine sektörüne kazandırmaya çalışacaklarını söyledi.

Yılmaz, sezaryen doğum için doktorunun cuma gününü verdiğini, kendisinin ise sevkiyat olduğu için doktoruna cumartesi sabah doğum yapmayı önerdiğini ifade ederek, "Doğumdan 15 gün sonra da işe başladım. Bu iş aşkımızı serpmek, başarı hikayelerinin bir ucuna dokunmak istiyoruz." dedi.





- "Babam bana 'aferin Hülya, cumartesi doğum yaptın, pazartesi iş başı' dedi"





Toplantıda söz alan Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ise "En pişmanlık duyduğum konu mühendis olmamak. Mühendis kızlara bayılıyorum. Çok analitik düşünüyorlar. Mühendislik sadece mesleki olarak değil, iş hayatlarında da çok farklı bakışla bakmalarını sağlıyor. Ben iş aşkıyla dolu ve hırslı bir babanın kızıyım. Cumartesi günü doğum yaptım. Babam bana 'aferin Hülya, cumartesi doğum yaptın, pazartesi iş başı' dedi. Herkese şaka gibi geldi ama pazartesi iş başı yaptım. Bunu severek de yaptım." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından deneyimli iş kadınları tecrübelerini, mühendislik bölümü öğrencileri de hikayelerini ve geleceğe dair beklentilerini hayallerini anlattı.