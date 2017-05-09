09.05.2017 21:37:22

'Mahrem imamlar' soruşturmasında 13 kişi tutuklandı

Malatya'da ki FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı.

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Malatya'da ki FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı.Ankara merkezli 81 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Malatya'da gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken etkin pişmanlıktan yararlanan 10 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.Tutuklanan 13 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.