10.05.2017 20:13:30

Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan

Mahrem imamlar operasyonunun detaylarında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın adı da geçti.

Türkiye gazetesi, FETÖ'nün şifrelerinin çözülmesinde önemli bir adım olarak nitelendirilen ve geçen günlerde tüm Türkiye'de aynı anda yapılan ‘Mahrem imamlar' operasyonun perde arkasında ilginç detaylara ulaşıldığını yazdı.

Hükümete yapılan güvenlik sunumlarında, mahrem imamlar operasyonunun detaylarına yer verildi.

Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; MİT Müsteşarı Hakan Fidan, kurumda çalışan bir kişi ile ilgili olarak bazı şüpheler duymaya başladı. Bugüne kadar kurum içinde ‘Geri görevlerde' çalışan ve FETÖ'cü olduğuna dair hiçbir bilgiye ulaşılamayan söz konusu kişinin bir süre takibe alınmasına karar verildi. Fidan'ın talimatıyla, söz konusu MİT görevlisine gizli bir takip başlatıldı. Bu takip Fidan dahil, çok az kişinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildi. Bu takip birkaç ay boyunca devam etti ve dikkat çekmemesi için özel önlemler uygulandı. Ayrıca görevlinin ilişkide olduğu kişiler de tek tek teknik ve fiziki takibe alındı.

EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Takip sonucunda elde edilen bilgiler ışığında MİT'deki görevliye yönelik hemen gözaltı işlemi yapıldı, eş zamanlı olarak da ilişkide olduğu kişilere operasyon düzenlendi. Bu operasyon sırasında, MİT görevlisinin takip edilmesi sonucunda, üzerinden FETÖ'nün mahrem imamlarının listesinin çıktığı kişiye ulaşıldı. Bu kişi, operasyon sırasında önce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı ancak, kısa süre içinde gözaltına alınmış oldu. Emniyetin yeni imamı olduğu belirtilen kişinin verdiği bilgiler ve üzerinden çıkan ‘flaş bellek'teki liste üzerinden de Türkiye genelindeki ‘Mahrem imamlar' operasyonunun düğmesine basıldı.