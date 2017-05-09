10.05.2017 00:08:16

'Mahrem imam' soruşturmasında 25 tutuklama

Bursa'da FETÖ'nün mahrem imamları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişiden 25'i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Bursa'da FETÖ'nün mahrem imamları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişiden 25'i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri iki hafta önce Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Bursa ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasındaki emniyet imamları olduğu iddia edilen ve mesleklerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış, çoğunluğu öğretmenlerin oluşturduğu 65 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 34 zanlı 28'i tutuklanmıştı. Bugün de adliyeye çıkartılan 32 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.