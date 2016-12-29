29.12.2016 06:34:07

Mahmud Abbas'tan 'barış' çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 'barış müzakerelerini başlatmaya hazırız' çağrısında bulundu...

Ajanslarda yer alan habere göre; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail-Filistin sorununa yönelik çözüm önerisine ilişkin, Filistin yönetiminin İsrail ile barış müzakerelerini yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ramallah'taki başkanlık merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Abbas'ın yazılı açıklamasını okudu.

Abbas açıklamasında, "İsrail'in Doğu Kudüs dahil Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını durdurması ve karşılıklı imzalanan anlaşmaları uygulaması durumunda barış müzakereleri yeniden başlatmaya hazırız" ifadesini kullandı.

BMGK'nın son kararı dahil uluslararası yasa ve kararlara dayalı müzakerelere bağlılıklarını belirten Abbas, "Arap girişimi ve uluslararası kaynaklara dayalı, İsrail işgalinin tamamen sonlanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin inşasını öngören, adaletli, kapsayıcı ve kalıcı bir çözüme ulaşılabileceğine ilişkin tam bir kanaate sahibiz" değerlendirmesinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Kerry açıklamasında, iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yolu olduğuna dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler'deki oylama, iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik" ifadesini kullanmıştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder