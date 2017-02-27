27.02.2017 19:13:06

Mahmud Abbas, Lübnan ordusunu Filistin'e mi davet etti?

Lübnanlı kaynaklar, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın ziyaret ettiği Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a Lübnan ordusunun ülkedeki bütün Filistin mülteci kamplarına girip güvenliği üstlenmesini önerdiğini belirttiler.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin Güney Haber Ajansı editörü gazeteci Ali El-Emin'den aktardığı habere göre Abbas, Lübnan'a yaptığı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a başka Arap ülkelerinin yaptığı gibi, Lübnan ordusunun da mülteci kamplarına girip güvenliği üstlenmesini önerdi, ancak Lübnan liderinin öneriyi reddetti.

Fetih hareketine yakınlığıyla bilinen gazeteci El-Emin'in iddialarına şöyle devam etti:



“Bu öneri Fetih hareketiyle FKÖ'nün Abbas'ın ziyaretinden sadece bir hafta önce Ayn El-Hulve ve diğer Filistin mülteci kamplarından çekilmelerinin arkasındaki asıl gerçeği de gün yüzüne çıkardı” dedi.



Gazeteci yaptığı açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'nün Lübnan ordusunun bütün mülteci kamplarına girmeyi kabul etmesi için Ayn El-Hulve ve diğer kamplarda karışıklıklar meydana getirdiğini savundu.



Abbas'ın önerisine tepki gösteren Fetih'in Fırtına Güçler komutan Albay Mahmud İsa, Mahmud Abbas'ın yaptığı çağrının şüpheli ve karanlık olduğunu söyledi.

Filistin Enformasyon Merkezi'ne demeç veren İsa “Lübnan'daki mülteciler adına söylüyorum. Biz, uzun süre mültecileri misafir edinen Lübnan'ın güven ve huzurunu fazlasıyla önemsiyor, Lübnan'ın mülteciler konusuna verdiği önemi de takdir ediyoruz” dedi.



İsa ayrıca Filistinli mültecilerin sorumluluktan kaçan Abbas'ın bu çağrısını reddettiklerini ifade etti.