24.01.2017 18:41:30

Mahkumlara tiyatro oyunu

Devlet Tiyatro Sanatçısı Turgay Tanülkü, Sait Faik Abasıyanık'ın 'Son Kuşlar' adlı eserinden uyarlayarak hazırladığı tiyatro oyunu, Kandıra Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülerle buluştu.

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Devlet Tiyatro Sanatçısı Turgay Tanülkü, Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlayarak hazırladığı tiyatro oyunu, Kandıra Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülerle buluştu.Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Cezaevleri Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün ortak sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kocaeli 2 No'lu Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlülere tiyatro oyunu sahnelendi. Devlet Tiyatroları'nın turnesi kapsamında gerçekleşen organizasyonda 'Kurtlar Vadisi' adlı dizide canlandırdığı Şahin Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Turgay Tanülkü, Sait Faik'in ölümsüz eseri ile kendisinin cezaevi anılarını harmanlayarak oluşturulan öyküyü sahneledi. Oyunculuğu ile ayakta alkışlanan Tanülkü zaman zaman güldürdü, zaman zaman da duygulandırdı.80 bine yakın mahkuma 'Son Kuşlar' adlı tiyatro oyunu sergilediğini belirten Devlet Tiyatro Sanatçısı Turgay Tanülkü, "Bu oyunu yaklaşık 80 bin mahkum seyretti. Dolayısıyla bu 2 ay buradayız. Oyunumuzda suç ayrımı yapmıyoruz. Neticesinde oyunumuza gelen bu ülkenin bir vatandaşı. Onlara ulaşmaya çalışıyorum. Tanımadığım insanların vergileri benim ve çocuklarımın boğazından geçiyor, demek ki herkese bu hizmeti götürmek zorundayım. Bu oyun yaklaşık 3 yıl daha sürecek. Çünkü 223 büyük cezaevi var bu ülkede ve 200 bine yakında mahkum oldu. Tabii ki bende sağlığım el verdikçe bu oyunu herkese ulaştıracağım "dedi.Tiyatro oyunuyla cezaevinde yatmaktan olan mahkumların ailelere seslendiğini belirten Tanülkü, "Bir şeyin cezası var ise çekmek zorundayız. Çünkü içerdekiler netice olarak dışarıdakilere acı verdi, onunda bir cezası var. Benim içinde kader mahkumu, bunların dışarıda bıraktıkları çocukları, esas kadar mahkumları onlar. Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde suç işleyerek buraya geliyorsun. Ama dışarıdaki çocukların, ailelerin ne günahı var. O yüzden annelere yönelik bir turne bu" diye konuştu.