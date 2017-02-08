08.02.2017 10:59:00

Mahkemelik olan Kısırkaya Hayvan Barınağı havadan görüntülendi

Tartışmalara ve çok sayıda protestoya neden olan İBB'nin Sarıyer Kısırkaya Hayvan Barınağı hakkında Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD) tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçe gösterilerek suç duyurusunda bulunuldu. Tartışmalara neden olan Kısırkaya Hayvan Barınağının son durumu, havadan drone ile görüntülendi.

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Tartışmalara ve çok sayıda protestoya neden olan İBB'nin Sarıyer Kısırkaya Hayvan Barınağı hakkında Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD) tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçe gösterilerek suç duyurusunda bulunuldu. Tartışmalara neden olan Kısırkaya Hayvan Barınağının son durumu, havadan drone ile görüntülendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sarıyer Kısırkaya Hayvan Barınağı arazisinin tahsisi sürecinde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Hayvan Bakımevinin kurulduğu arazinin doğal sit alanı olması, doğal sit alanının tahrip edildiği ve mahkeme kararına rağmen tesisin yasa dışı bir şekilde işletildiği gerekçesiyle, arazinin İBB'ye tahsisinde rol oynadıkları iddia edilen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hayvanların uygun ortamda bakılmadığı iddialarıyla gündeme gelen bakımevinde birçok protesto da yapılmıştı.Açılan soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri hakkında "soruşturma izni verilmemesi" yönündeki İstanbul Valiliği kararı, derneğin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itirazı haklı gösterilerek İBB yetkililerinin yargılanmasının önündeki engeli kaldırmıştı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor."2 yıldır hukuk mücadelesi yürütüyoruz"Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özgüner, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Sarıyer Kısırkaya'da inşa ettiği Hayvan Barınağı tesisi ile alakalı 2 yıldır hukuk mücadelesi yürütüyoruz. Başlattığımız hukuk mücadelesi hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinde bir hayvan bakımevinin ne koşullarda olması gerektiği yazılı. Bu barınak arazisi, gerekli arazi koşulları ile ilgili hiçbir kritere uygun değil. Bunu hukuki dayanak olarak durdurmaları ve iptal etmeleri yönünde önce İBB'ye başvurduk. İBB bunu reddedince de idari yargıya gittik. Tahsisi yapılan arazi mera vasıflı bir yer. Tahsis işlemi gerçekleştirilmeden önce de arazi Kısırkaya köylüsüne aitti. Dolayısıyla köylü de arazilerinin gasp edilmesine karşı çıkıyor" dedi."Mahkeme kararı ile barınağın yasadışı olduğu tescillenmiş oldu"İBB yetkililerinin görevi kötüye kullandıklarını söyleyen Özgüner, "Biz konuyu idari yargıya taşıdığımız zaman yürütmenin durdurulmasını ve iptalini talep etmiştik. İstanbul 6. İdare Mahkemesi bizi haklı buldu ve bu tesisin işletilmesini iptal etti. Böylelikle mahkeme kararı ile barınağın yasa dışı olduğu tescillenmiş oldu. Biz 2 yıldır bu mahkeme kararını uygulamayan İBB yetkililerine dair görevi kötüye kullanmak ve imar kirliliğine neden olmak suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme kararına uymayan, anayasayı çiğneyen Türk ceza mevzuatını yok sayan kamu görevlilerinin yargılanmasını istiyoruz. Dün bulunduğumuz suç duyurusunda bu tesis Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatı'na da aykırı. Bu kararlar İdare Mahkemesi'nin aldığı kararlardır. Bu projenin en baştan yapılmaması gerekiyordu. Arazinin tahsis işlemi usule uygun bir biçimde işletilmediği için tesisin en başından itibaren kurulamaması gerekiyordu" dedi.Öte yandan, Kısırkaya Hayvan Barınağı havadan görüntülendi.