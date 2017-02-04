04.02.2017 16:24:33

Mahkemeden 'yetkisizlik' kararı

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, 83 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava dosyası, yetkisizlik kararı ile Ankara'ya gönderildi

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HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, 83 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava dosyası, yetkisizlik kararı ile Ankara'ya gönderildi.Terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Yüksekdağ hakkında 83 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Yüksekdağ'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için mahkemeye başvurdu. Tutukluluk değerlendirmesi yapan mahkeme, Yüksekdağ'ın üzerine atılı eylem nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanığın savunmasının alınmamış olması ve kanıtların tamamen toplanmamış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.Yüksekdağ'ın dosyasına yetkisizlik kararı veren mahkeme, sanığın iddianamede yazılı eylemlerden yargılamasının yapılması için dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.