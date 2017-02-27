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Mahkemeden 'Risale-i Nur' kararı
27.02.2017 20:17:58

Mahkemeden 'Risale-i Nur' kararı

İzmir'de Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Risale-i Nur' kitabı verilmeyen bir tutuklunun itirazı üzerine söz konusu kitabın yasaklı olmadığını belirterek, tutukluya verilmesine hükmetti

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Risale-i Nur kitabı verilmeyen bir tutuklunun itirazı üzerine kitabın yasaklı olmadığını belirterek, tutukluya verilmesini kararlaştırdı.

İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan A.A. kendisine ders kitabı ve Risale-i Nur verilmesini talep etti. Tutuklunun talebi, Cezaevi Eğitim Kurulu Başkanlığınca reddedildi.

Karara ilişkin itirazı da Karşıyaka İnfaz Hakimliğince reddedilen tutuklu, kendisine ders kitabı ve Risale-i Nur verilmemesine ilişkin kararlarla ilgili Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

Mütalaasında, ders kitaplarının verilmemesine ilişkin kararın onanmasını isteyen cumhuriyet savcısı, tereddütleri önleyecek şekilde yasaklanmamış, terör örgütleriyle bağlantısı bulunmayan, kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen süreli ve süresiz yayınların tutukluya verilmesini talep etti.

Mahkeme heyetince verilen kararda, tutuklu A.A'nın eğitim ve öğretimine devam etmediğinin belirlendiğini kaydedilerek, İnfaz Hakimliğinin ders kitabı verilmemesine ilişkin kararının usul ve yasaya uygun olduğu ifade edildi.

Kararda, ders kitabı verilmemesine yönelik itirazın reddedilmesine hükmedildi.

- "Terör örgütleriyle bağlantısı bulunmayan kitaplar verilebilir"

Eğitim Kurulu Başkanlığınca, Risale-i Nur isimli kitabın yasaklı olmadığı halde tutukluya verilmediğinin bildirildiği kararda, söz konusu kitabın verilmemesine yönelik kararın da İnfaz Hakimliğince onandığı hatırlatıldı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı, irtibatı olan, basın yayın kuruluşları tarafından basılan ve yasaklanmış kitapların tutukluya verilmemesi şeklindeki eğitim kurulu kararı doğru ise de bir kısım kitapların yasaklama kararı olmadığı halde eğitim kurulu kararı ile tutukluya verilmemesi hususunun mevcut durum, usul, yasa ve yönetmeliklere uygun olmadığı ve tereddütlerin önlenmesi bakımından yasaklanmamış, terör örgütleriyle bağlantısı bulunmayan, kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen süreli ve süresiz yayınların tutukluya verilmesinde bir sakınca bulunmadığı, tutuklunun talebinde ve kararlarda bahsi geçen kitabın da bu kapsamda ise tutukluya verilmesinde bir sakınca bulunmadığı anlaşılmaktadır."

Tutuklu A.A'ya Risale-i Nur verilmemesine ilişkin itirazını reddeden İnfaz Hakimliğinin kararını kaldıran mahkeme heyeti, tutukluya söz konusu kitabın verilmesine hükmetti.


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