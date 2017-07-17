17.07.2017 14:50:41

Mahkemeden Navaz Şerif kararı

Pakistan Yüksek Mahkemesi, artan baskılar üzerine Başbakan Navaz Şerif'in aile serveti hakkındaki yolsuzluk iddialarını değerlendirmeye başladı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Başbakan Navaz Şerif'in aile serveti hakkındaki yolsuzluk iddialarını değerlendiriyor. Müfettişler, Başbakan Navaz Şerif'in ailesinin finansal varlıklarının kaynağını açıklamaması üzerine harekete geçtiklerini bildirdi.



Soruşturma, Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11.5 milyon sayfalık belgelerin sızdırılmasının ardından Şerif'in 4 çocuğundan 3'ünün off-shore şirketler aracılığıyla Londra'da gayrimenkuller satın aldıkları ileri sürüldükten sonra başlamıştı. Başbakan Şerif, çocuklarının off-shore şirketlerini kara para aklamak için kullandıkları iddiasını reddederek, Londra'daki mülklerin meşru olarak edinildiğini ve gayrimenkullerin kendi mülkiyeti altında olmadığını söyledi.



Navaz Şerif'in ailesini yasa dışı yollardan zengin olmak için siyasi nüfuzlarını kullanmakla suçlayan muhalefet grupları, Şerif'in istifasını talep etti. Başbakan Şerif, müfettişlerin şuana kadarki raporunu 'iddialar ve varsayımlar' birleşimi olarak nitelendirerek reddetmişti.



Başbakan Şerif'in iktidarda kalma kararı geçtiğimiz hafta federal kabine tarafından onaylanmıştı.