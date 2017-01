21.01.2017 22:05:42

Mahalli: Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim

'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli, serbest bırakılmasının ardından Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Mahalli'nin Twitter'dan aktardığı mesajları söyle:



"TEŞEKKÜR EDERİM.."

"38 gün aradan sonra yeniden dostlarla birlikteyim. Daha onurlu, özgür, demokrat ve mutlu bir Türkiye ve Ortadoğu için. Gözaltına alındığım andan itibaren olağanüstü dostluğunu ve samimi mesleki dayanışmasını hiç esirgemeyen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'a en içten duygularla teşekkür ediyorum. Cezaevine gelen Şafak Pavey ve hastaneye gelen Utku Çakırözer, Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu'ya da çok teşekkür ediyorum. Her fırsatta benden söz eden Eren Erdem'e de çok teşekkür ederim. Her fırsatta benden söz eden ve tutukluğumu gündemde taşıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu'na en içten teşekkür ediyorum. Tutuklandığım andan itibaren Barış Yarkadaş aracılığıyla benimle ilgili tüm gelişmelerden haberdar edilen ve hastaneye yatırılmamla ilgili her türlü kolaylık ve yardımı esirgemeyen Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'a çok teşekkür ederim. Gözaltına alındığım andan itibaren medyada benimle ilgili yazan ve konuşan onurlu ve cesur meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tutuklu kaldığım süre içinde çok az sayıda olsa da hastaneye gelerek destek ve dayanışmasını gösteren dostlara çok teşekkür ediyorum. Tutuklu kaldığım süre içinde aileme ulaşarak destek ve dayanışma duygularını kanıtlayan ve bana tüm dostlara çok teşekkür ediyorum."

"BU SUÇLAMA HAKARETTİR"

"Gelelim tutuklama nedenine; Sözde Sayın Cumhurbaşkanına ve kurul olarak (ne demekse!) hükümete hakaret etmişim. Bu suçlama bana hakarettir! Bırakın Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümeti, ben hiç kimseye hakaret etmem ve karakterim gereği edemem. Tersi olsaydı bana her gün binlerce kez, en ağır hakarette bulunan tiplere karşılık verirdim. Ya da hukuksal yollarla hesabını sorardım. Ama yapmıyorum, çünkü değmez. Şimdilik son not: Pazartesine kadar hastanedeyim. Sonrasını o zaman anlatırım."

NE OLMUŞTU?

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklu bulunan ve hakkında 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Gazeteci Hüsnü Mahalli,İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, tahliye kararında, "kaçma ihtimalinin olmaması", "tutuklulukta kaldığı süre", "istenilen cezanın miktarı" ve "mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olması"nı dikkate aldığını belirtti.

