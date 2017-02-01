01.02.2017 10:35:12

Mahallelerin yolları yapılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'nin Çinan Mahallesini birçok mahalleye bağlayan yollarda temel çalışması gerçekleştirdi. Mevcut yolda mevsim koşullarının elvermesine müteakip asfalt çalışması yapılacak.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'nin Çinan Mahallesini birçok mahalleye bağlayan yollarda temel çalışması gerçekleştirdi. Mevcut yolda mevsim koşullarının elvermesine müteakip asfalt çalışması yapılacak.İl genelinde vatandaşın ulaşım sorunu çekmemesi için çalışmalarını devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi'nin Çinan Mahallesini birçok mahalleye bağlayan yollarda temel çalışması ile düzeltme bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Çıralar ve Dumanlar ile bağlılarının yer aldığı 5 kilometrelik yolda yapılan çalışmaların takibinde mevsim koşullarının elvermesine müteakip sathi kaplama çalışması yapılacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Selendi'de Çinan Mahallesinin Çıralar ve Dumanlar ile birçok mahalleye bağlayan 5 kilometrelik yolda temel çalışması yapıldı. Mevcut yolda bakım onarım çalışmaları burada yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldırdı ancak çalışmalarımız bununla da bitmedi. Mevsim şartları elverdiği süreçte 5 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması yapılacak. Selendili vatandaşlarımız için Büyükşehir Belediyesi hizmetleri devam edecek" diye konuştu.