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Mahallelerde bekçiler görev yapacak
21.02.2017 14:36:09

Mahallelerde bekçiler görev yapacak

İstanbul Valisi Şahin,700 bekçi için başvuru süresinin 25 Şubat'ta sona ereceğini söyledi.

İstanbul Valisi Şahin, bundan sonra sokak aralarında, mahallelerde geçmişte olduğu gibi bekçiler görev yapacak" dedi.

Kent genelinde görevlendirilecek bekçi alımı konusunda Valilik binasında gazetecilere açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, işe alınacak kişilerin en az 1 yıldır İstanbul'da yaşadığına dair ikamete sahip olması gerektiğini belirterek, başvuran kişinin müracaat ettiği ilçede çalışacak olmasına özellikle dikkat etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

"700 BEKÇİ İŞE ALINACAK"

Bu şekilde ilçeler arasındaki müracaat dengesizliği ve çakışmaların önüne geçmeye özen gösterildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ilçelerde çalışmak üzere 700 bekçi alınacak. Bunun başvuruları başladı. 25 Şubat'ta başvuru tarihi sona erecek. Bunların İstanbul'u tanıyor olması, İstanbul'un caddesi, sokağını biliyor olması, görev yapacak personelimiz açısından bir gereklilik ve avantaj olarak düşünüldü. Bekçilik, mahallelerimizdeki tarihi unsurlardan biridir. Geçmişte bekçiler o mahalledeki, sokaktaki her şeyi bilen kişilerdi, dolayısıyla oradaki güvenlik ihtiyacını en yakından yaşayan ve bilen insanlar olarak önemli bir görevi ifa ediyorlardı. Bundan sonra sokak aralarında, mahallelerde geçmişte olduğu gibi bekçiler görev yapacak."

Bu şekilde polisiye yükün de hafiflemiş olacağını aktaran Şahin, "Ama burada bizim daha çok önemsediğimiz husus, mahalleyi ve mahalleliyi tanıyor olmak. Mahallenin yaşantısını, mahallenin algısını bilen ve o ihtiyaçları tespit edip, diğer bağlı olduğu mercilere iletebilen yapı olması idi." diye konuştu.

"BAŞVURU 2 BİNİ GEÇTİ"

Şu ana kadar başvuru sayısının 2 bini aştığını kaydeden Vali Şahin, "Ama son günlere doğru daha fazla yoğunlaşacağını bekliyoruz. Belli bir sayıya ulaşamazsak belki bir değerlendirme yapıp, müracaat süresini uzatma ihtimalimiz olabilir." dedi.

Vasip Şahin, kişilerin bekçilik statüsüyle işe alınacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Belki başarılı olanların ileride durumları değerlendirilerek konumları yükseltilebilir. Ancak şu anda düşünülen konumları, bildiğimiz klasik, tarihi bekçilik olacak. Şu anda hala bekçilerimiz var. Bekçilik müessesesi iptal edilip de yeniden ihdas edilmiyor. Bir müddet bekçilik kadrosuna eleman alınmadı, şimdi tekrar alınıyor. Böyle bir ihtiyaç doğdu. Bu biraz da mahalleden gelen bir taleptir. Mahallelinin, 'Biz gece bekçimizin sesini duymak istiyoruz. Bekçimizin düdüğünün bize verdiği güvenle, huzurla yataklarımızda daha rahat uyuyoruz' talebinin bir nebze karşılanmasıdır bu."

Şahin, 700 rakamının ilk etapta İstanbul için yeterli ve makul olduğunu dile getirerek, kadro durumu ve ihtiyaca göre sayının ileride yeniden değerlendirilebileceğini belirterek sözlerini, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununu var. Orada bekçilerin yetkileri belirtilmiştir. Polisimizin kullandığı birçok yetkiyi bekçilerimiz de kullanabilmektedirler. Alacakları maaş konusunda net rakamı vermek doğru olmaz ama devlet memurlarının aldığı maaştır en azından." diye tamamladı.


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