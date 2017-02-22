22.02.2017 14:18:32

Mahallede tavuk bırakmadılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 gündür evlerin bahçelerinde beslenen tavuklara dadanan kişi ya da kişiler mahallede tavuk bırakmadı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 gündür evlerin bahçelerinde beslenen tavuklara dadanan kişi ya da kişiler mahallede tavuk bırakmadı.Ediline bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi 20. Sokak'ta bir evden 4 tavuk, Ulubatlı Hasan Caddesi'nde bulunan başka bir evden ise 10 tavuğu çalan kişi ya da kişiler kayıplara karıştı. Tepki gösteren mahalle sakinleri, "İsteseler verirdik, hakkımızı helal etmiyoruz, boğazlarında kalsın" diye konuşarak güvenlik ekiplerin kontrolleri arttırmasını istedi.