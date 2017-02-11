12.02.2017 10:11:50

Mahalle sakinleri yollarının onarılmasını istiyor

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi Gopsi mevkiinde ikamet edenler, çamurdan geçilmeyen yollarının onarılmasını istiyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi Gopsi mevkiinde ikamet edenler, çamurdan geçilmeyen yollarının onarılmasını istiyor.Sonbahar aylarında bir firma tarafından içme suyu şebekesi için yollarının tahrip edildiğini ve o şekilde bırakıldığını ifade eden mahalle sakinleri, çamur deryasından geçinmeyen yollarının bir an önce onarılmasını bekliyor. Çamurdan geçilmeyen yolda ulaşımlarını güçlükle sağladıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Fahri Tekçe, "Evlerimiz Otluca köyü alt kısmında bulunuyor. Geçen yıl sonbahar aylarında burada bir firma tarafından içme suyu şebekesi getirildi. Yolu onarmadan bıraktı. Kış aylarında yol çamur olduğu için araçlar geçemiyor. Burada yaklaşık 30 ev ulaşım sıkıntısı yaşıyor. Araçlar bazen geçiş yapamadığı için eşyalarımızı sırtlayarak evlerimize götürüyoruz. Onarımı yapılacak yolumuz ana yoldan sadece 200 metre mesafede bulunmaktadır. Sayın Belediye Başkan Vekilimizden isteğimiz, yolun yapılması ve bizi bu dertten kurtarmasıdır" dedi.