21.07.2017 11:31:23

Mağazada gaz patlaması: 2 ölü, 55 yaralı

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde meydana gelen gaz patlamasında 2 kişinin öldüğü, 55 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin başkenti Hangcou'nun turistik Şihu bölgesindeki bir mağazada, sabah saatlerinde büyük bir gaz patlaması gerçekleşti.

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 12'si ağır olmak üzere 55 kişi yaralandı. Mağazanın sahibi gözaltına alınırken, yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan patlamanın şiddetiyle civardaki diğer iş yerleri ile yoldan geçen bir yolcu otobüsü ve çok sayıda aracın camlarının kırıldı.

Bölgedeki alevlerin tamamen söndürüldüğünü ifade eden yetkililer, patlamanın doğalgaz ya da tüp gazdan mı kaynaklandığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.