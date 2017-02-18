18.02.2017 16:41:10

Mağazada çıkan yangın korkuttu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada elektrik kontağından yangın çıktı. Durumu gören çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince çevre güvenliğinin sağlandığı yangın hakkında inceleme başlatıldı.