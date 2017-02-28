28.02.2017 18:48:30

Magandaların yeni hedefi trafik levhaları

Çorum'un Sungurlu ilçesinde magandaların yeni hedefi trafik levhaları oldu.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde magandaların yeni hedefi trafik levhaları oldu.Özellikle yerleşimin az olduğu bölgelerde delik deşik edilen levhalar, devleti de zarara uğratıyor. Trafik işaretleri, karayollarının bulvar, cadde ve sokaklarda uyarı amaçlı koyduğu önlem levhaları olduğu gibi Trafik işaretlerine uyulması, trafik akışının güvenli bir şekilde akması ve yaralanma, can ve mal kaybının azalması açısından çok önemli olduğunu söyleyen sürücüler, "Millet olarak birçok konuda geri kaldığımız her zaman dile getiriliyor ama hiçbir şekilde çözüm yoluna gidilmiyor" diye konuştu.Sürücüler, "Karayollarında trafik yön ve işaretlemeleri için kullanılan "Düşey işaretler" en çok maganda kurşunlarının atış levhası haline geliyor. Trafik güvenliğinin sağlanması için karayollarında bulunan levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olduğu gibi İnsanların güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için konulan levhalara zaman zaman bilinçsizlikten, bazen de kötü niyetli yaklaşımlarla zarar veriliyor" dediler.Özellikle Kemallı ve Çukurlu köyleri arasında kalan kısımda bu sorunun sıkça yaşandığını belirten Karacabey köyü muhtarı Veysel Sarıtepeci; "Trafik işaret levhalarının hedef tahtası olarak kullanılması biz sürücüleri sıkıntıya sokuyor. Levhaların üzerine yazı yazılması veya üzerindeki bilgilerin kazınması, görünürlüklerinin kaybolması çok ciddi sorun oluyor. Trafik ekipleri anında müdahale etmeye çalışsa da millet olarak zarar vermeme bilinci yerleşmediği için sonuç hep aynı yönde oluyor. Bu nedenle vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.