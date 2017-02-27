27.02.2017 22:54:11
Gaziantep'te dün öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu 3 yaşındaki Zehranur Gökdoğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis olayın ardından Zehranur'un ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen G.B'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı.
Sorgularının ardından adli makamlara çıkarılan zanlılardan G.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.B., A.B., A.Ö., V.B. ve T.B'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
Maganda kurşunuyla ölen küçük Zehranur'un katil zanlısı tutuklandı
Gaziantep'te maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zehranur Gökdoğan'ın katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gaziantep'te maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zehranur Gökdoğan'ın katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te dün öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu 3 yaşındaki Zehranur Gökdoğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis olayın ardından Zehranur'un ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen G.B'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı.
Sorgularının ardından adli makamlara çıkarılan zanlılardan G.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.B., A.B., A.Ö., V.B. ve T.B'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.