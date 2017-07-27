27.07.2017 12:58:40

Maduro, Trump’a meydan okudu!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD’ye meydan okuyarak Trump’ın “derhal ve sıkı ekonomik önlemler alma” tehdidine karşılık Anayasa’yı yeniden yazma planlarını sürdüklerini belirtti.

TIMETURK | ÇEVİRİ



ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı'nın Anayasa'yı yeniden yazma, parlamentoyu muhaliflere kapatma ve yeni bir devlet düzeni tasarlama konularında ısrarcı olması durumunda ‘‘derhal ve sıkı önlemler alacaklarını'' belirtmesinden bir gün sonra açıklama yapan Maduro, Kurucu Meclis'in 30 Temmuz'da aktif hale geleceğini doğruladı ve Milli Savunma Meclisi'ne “emperyal tehdide karşılık verme” çağrısında bulundu.



Maduro, Twitter hesabından, “Ne vatanımızı yabancı bir devletin yönetmesine izin veririz, ne de onlardan emir alırız” yazısını yayınladı. Beyaz Saray'ın olası bir saldırısına karşı nasıl bir önlem alacağını konusunda detaylara girmeyen Venezuela Devlet Başkanı, “Vatanımızın antikolonyal ve antiemperyalist savunmasında kararlıyız, cevabımız sabittir” diye de ekledi.



Kaynak: Univision



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