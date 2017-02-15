16.02.2017 00:18:32

Maduro'dan CNN'e: Venezüella'yı terk et

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, CNN'e ülkeyi terk edin çağrısında bulundu...

Ajanslarda yer alan habere göre, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, CNN'in yalan habercilik yaptığını ve gerçekleri çarpıttığını söyleyerek, medya devinin Venezüella'yı terk etmesini istedi.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen hafta yaşanan bir olay üzerine, CNN'in gerçekleri çarpıtarak yayın yaptığını iddia etti. Kanalın son olarak, bir öğrencinin okulunun eskimiş olması ve çektikleri açlık problemlerini canlı yayında Maduro'ya bildirmesi üzerine Maduro 'CNN'nin bu yayını çarpıtmaya çalıştığını, bunu yapamayacağını' söyledi.

'Venezüella hükümetinin 'terörle' bağlantısı olan kişilere pasaport vermiş olabileceğini' iddia eden CNN ayrıca, bir dönem Irak'taki Venezüella Konsolosluğu'nda avukatlık yapmış olan Misael Lopez'in çalıştığı dönemde binlerce insanın vize ve pasaportlarının satıldığını gören bir şahit olduğunu iddia etti. Hükümet kanadı ise bu iki iddiayı da kabul etmedi.

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