15.02.2017 17:00:56

Maduro: ABD'nin resmen özür dilemesini bekliyoruz

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardımcısı Tareck El Aissami hakkında yaptırım kararı alan ABD'den özür beklediklerini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan El Aissami'ye yönelik yaptırımlar hakkında konuşan Maduro, Dışişleri Bakanlığı'na, Washington'a resmi nota gönderilmesi konusunda talimat verdi.



El Aissami'ye desteğini ifade eden Venezüella devlet başkanı, ABD'nin adımına tepkisiz kalmayacaklarını vurguladı. Maduro şunları söyledi:



"ABD'nin yaptırımı geri çekip Başkan Yardımcımız'dan resmen özür dilemesini istiyoruz. Bu, maalesef Venezüella'nın adım adım, dengeli ve güçlü bir şekilde cevap vereceği bir saldırıdır."



42 yaşındaki El Aissami, yaptırım kararının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu sefil ve alçak saldırıyı, anti-emperyalist bir devrimci olduğumun kabulü olarak görüyorum. Kazanacağız" demişti.

ABD'NİN YÖNELTTİĞİ SUÇLAMALAR

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası uyuşturucu trafiğinde önemli rol oynadığı" ifade edilen El Aissami'ye yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

Açıklamada, geçen ay başkan yardımcılığına atanan El Aissami'nin, "Venezüella'daki bir havaalanını ve limanları kontrol ederek narkotik maddelerin sevkiyatına aracılık ettiği" belirtilmişti.

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