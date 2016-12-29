29.12.2016 06:46:14

Madrid’de hava kirliliği önlemi

İspanya'nın başkenti Madrid'de hava kirliliğini önlemek için araçların trafiğe çıkmasına kısıtlama getirildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; İspanya'nın başkenti Madrid'de ilk kez hayata geçirilecek uygulamayla hava kirliliğini azaltmak için bugün sadece tek plakalı araçların trafiğe çıkmasına izin verilecek.

Plaka numarası çift sayıyla biten araçların, perşembe günü sabah saat 6.30 ile 9.00 arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini belirten Madrid Belediye Başkanı Yardımcısı Marta Higueras, bu sayede hava kirliliğini azaltmanın amaçlandığını kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamada da havaya salınan azotdioksit miktarını azaltmak için trafiğe çıkan araçlara kısıtlama getirildiği belirtildi. Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında alınan ve yürürlükte olan önlemler arasında, kent sakini olmayanların caddelere araç park etmemesi ve düşürülen hız limiti bulunuyor. C40 Kentleri olarak da bilinen Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu'nun ay başında Meksika'da düzenlediği zirveye katılan Paris, Meksiko, Madrid ve Atina belediye başkanları yayımladıkları ortak bildiriyle dizel yakıtlı araçları 2025 itibarıyla trafikten tamamen men etmeyi taahhüt etmişti.

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