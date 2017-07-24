24.07.2017 10:10:27

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Göçük, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğünde 24.00-08.00 vardiyasında sabaha karşı yerin 220 metre altında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte, 36 yaşındaki maden işçisi Ramazan Zurnacı mahsur kaldı. Diğer işçilerin göçükten çıkardığı Zurnacı, olay yerinde öldü. Ocaktan çıkarılan Zurnacı'nın cesedi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Zurnacı, Cumhuriyet Savcısı'nın yapacağı otopsi ardından Çaycuma İlçesi'ne bağlı Perşembe Beldesi'nde toprağa verilecek.



Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, ''Gece 24:00-08:00 vardiyesi Üzülmez işletmesi Asma Dilaver İşletme Müdürlüğünde ikinci ocakta eksi 240 eksi 220 ayakta maalesef bir kardeşimizi kaybettik. Ayak arkası göçmesi sonucu iki domuz damı arasında kalarak hayatını kaybetti. 2009 yılı girişliydi. Allah Mekanını cennet eylesin. Yakınlarının ve madenci kardeşlerimizin başı sağ olsun" dedi.